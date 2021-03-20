Руководство министерства обороны посетило вторую Аллею почетного захоронения по случаю праздника Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю праздника Новруз, который отражает национально-духовные ценности и древние традиции нашего народа, руководство Министерства обороны посетило вторую Аллею почетного захоронения.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, была почтена память героических сынов Азербайджана, павших за независимость и территориальную целостность Родины, на их могилы возложены цветы.