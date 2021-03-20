Руководство министерства обороны посетило вторую Аллею почетного захоронения по случаю праздника Новруз (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - По случаю праздника Новруз, который отражает национально-духовные ценности и древние традиции нашего народа, руководство Министерства обороны посетило вторую Аллею почетного захоронения.
Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, была почтена память героических сынов Азербайджана, павших за независимость и территориальную целостность Родины, на их могилы возложены цветы.
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Руководство министерства обороны посетило вторую Аллею почетного захоронения по случаю праздника Новруз (ФОТО)
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