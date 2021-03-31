Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев
БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поделилось в Twitter публикацией в связи с отмечаемым 31 марта Днем геноцида азербайджанцев, передает в среду Trend.
"Мы со скорбью чтим память наших азербайджанских братьев, подвергшихся 103 года назад геноциду со стороны армянских вооруженных формирований в Баку, Шамахы, Губе, Мугане и Лянкяране. Разделяем горе наших азербайджанских братьев", - говорится в публикации.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Туркменистан подчеркивает значимость создания твердой экономической основы для дальнейшего продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане
Около половины грузоперевозок Азербайджана посредством системы "единое окно" составили авиаперевозки
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности (ФОТО)
От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищены более 3,6 млн кв. м освобожденных территорий Азербайджана