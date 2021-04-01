Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Сельджука Байрактара орденом "Карабах"

БАКУ /Trend/ - 1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял технического директора турецкой компании Baykar Сельджука Байрактара и главу правления и генерального директора компании ASELSAN Халука Горгюна.

Глава государства отметил, что Сельджук Байрактар награжден орденом "Карабах" за укрепление братских связей, развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и за вклад в дело обеспечения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и вручил ему награду.