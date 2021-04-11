Азербайджан проявил большой героизм во время войны – Фахреттин Алтун (ЭКСКЛЮЗИВ) (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Здесь мы стали свидетелями сцены, в которой перемешались варварство и многие преступления против человечности. Прежде всего мы осознали все величие завоеванной победы. Поздравив с победой в Карабахе, мы прочувствовали это всем сердцем.

Об этом сказал Trend руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун во время визита в Агдам.

Он отметил, что когда-то великолепный, оживленный и отражающий множество красот город сегодня полностью разрушен: «Агдам уничтожен по-варварски. От города ничего не осталось. За эти 30 лет здесь остались только следы зверств Армении. Увы, все эти преступления против человечности происходили на глазах у всего мира. Азербайджан старался донести правду до мировой общественности, но несмотря на то, что Турция в тот период оказала Азербайджану всю возможную поддержку, несправедливости здесь, к сожалению, избежать не удалось».

Алтун подчеркнул, что с победой в Карабахе начался новый период. Этот этап очень важен не только для Азербайджана, но и для геополитики региона: «Приложить серьезные усилия для обеспечения и поддержания здесь мира – долг всего мирового сообщества. С самого начала мы проделали большой труд в этом направлении и будем продолжать это делать. С другой стороны, необходимо предпринять важные шаги для развития региона. Турция будет участвовать в этом процессе, особенно в то время, когда тюркский мир нуждается в более тесном сотрудничестве. Мы не должны допустить каких-либо попыток искоренить тюркизм и ислам в этом регионе».

Он добавил, что Азербайджан проявил большой героизм во время войны: «Мы всегда рядом с нашими братьями. Еще раз поздравляем с победой в Карабахе!».

(Автор: Альпер Зия. Редактор: Надир Насиров)