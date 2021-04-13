Президент Ильхам Алиев: Налаживание нами сотрудничества в регионе - это международный успех

БАКУ /Trend/ - Для развития нам нужна стабильность как внутри Азербайджана, так и за его пределами. Одно из наших основных беспокойств связано с рисками, и мы предпримем шаги для их минимизации.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

Глава государства отметил, что обязательства, взятые Азербайджаном в Движении неприсоединения, были большим успехом. Налаживание нами сотрудничества в регионе - это международный успех. Это включает трехстороннее сотрудничество Турция-Иран, Грузия-Турция, Россия-Иран. Таким образом, это - вклад в стабильность. Конечно, риски попыток реванша со стороны Армении должны быть нулевыми.