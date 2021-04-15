Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся в Санкт-Петербурге с визитом Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на проходящей там международной конференции «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм», передает Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Г-жа Гафарова вначале выразила благодарность руководству МПА СНГ и других организаций за проведение конференции, посвящённой терроризму и насильственному экстремизму, не утративших своей актуальности и в условиях пандемии.

Говоря о том, что все усилия мировой общественности ныне мобилизованы на решение такой сложной проблемы, как борьба с новой инфекцией, г-жа Гафарова подчеркнула чрезвычайно возросшую опасность именно в условиях распространения COVID-19 таких угроз и вызовов двадцать первого века, как изменение климата, вооружённые конфликты, насильственный экстремизм и терроризм, включая особо опасные разновидности последнего – кибертерроризм и биотерроризм.

Г-жа Гафарова довела до сведения участников конференции, что Азербайджан находился на острие борьбы с коронавирусной инфекцией с первых же дней пандемии. Страна оказала Всемирной Организации Здравоохранения финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, а более тридцати стран получили от неё гуманитарную помощь в виде различных средств контроля над новой вирусной инфекцией. Кроме того, по инициативе Азербайджана была проведена особая сессия Генеральной ассамблеи ООН, посвящённая именно что борьбе с коронавирусом.

Хотя внимание государств приковано к пандемии, ставшей причиной самого тяжёлого кризиса последних лет, борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом остаётся одной из актуальнейших тем всемирной повестки, подчеркнула г-жа Спикер. Она добавила с уверенностью, что урегулирование вооружённых противостояний является одним из существенных компонентов этой борьбы.

В то время как страны всего мира начинали объединяться на фоне пандемии, дабы сообща найти выход из сложившегося положения, и, невзирая на международные призывы прекратить боевые действия по всему миру, Армения прошлым летом и, затем, в сентябре прошлого же года прибегла к военным провокациям против Азербайджана в попытке захвата новых территорий. Города, сёла и военные позиции нашей страны подверглись артиллерийским обстрелам и ударам баллистических ракет; последовали большие жертвы среди военных и гражданского населения.

В ту пору в Армению стекались – и были затем выдвинуты Арменией в зону конфликта – террористы армянской национальности из самых разных точек планеты, в том числе, из Сирии, Ливана и даже из европейских стран, продолжала г-жа Гафарова.

Азербайджан дал противнику достойный отпор в 44-дневную Отечественную войну; справедливость и территориальная целостность страны были восстановлены. Ранее оккупированные земли были очищены от диверсионных групп, вооружённых отрядов и террористов. К тому же, фактически, Азербайджан сам добился исполнения четырёх резолюций Совета безопасности ООН в отношении конфликта, которые, увы, 27 лет оставались на бумаги без приведения в действие механизма их реализации. Десятого ноября прошлого года президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении подписали трёхстороннее заявление.

Теперь на освобождённых территориях идёт разминирование. Армянская сторона вновь нарушает принципы международного права, отказываясь выдать карты минных полей. Меж тем, во взрывах мин погибли и военнослужащие, и гражданские лица. Этих послевоенных потерь можно было бы избежать, если бы Армения представила карты минирования тех областей – а она должна была сделать это по международным законам. Азербайджан обратился по этому поводу к международным организациям, сообщила г-жа Гафарова, прежде чем призвать эти организации повлиять на Армению.

Спикер Милли Меджлиса подняла ещё один важный вопрос своём выступлении. А именно, она сообщила, что для устранения подрывающих международную стабильность факторов и предотвращения рисков терроризма и насильственного экстремизма всей мировой общественности следует разработать новый стратегический курс, который бы исключал применение двойных стандартов и не позволял бы отдельным государствам даже пытаться прибегнуть к методам и средствам, открыто нарушающим основополагающие принципы и нормы международного права и ставящим под удар как международную безопасность, так и суверенитет других государств.

Говоря о самых существенных аспектах контртерроризма, Сахиба Гафарова заметила, что, когда мы говорим решительное «нет» экстремизму и терроризму, нам нужно с особым вниманием относиться к установлению и развитию в наших обществах таких ценностей, как снисходительность, миролюбие и терпимость. Ведь нам всем известно, сказала г-жа Гафарова, к каким глобальным катастрофам в истории человечества приводили такие опасные тенденции, как дискриминация, ксенофобия и антисемитизм.

В окончание своего выступления г-жа Гафарова отметила важнейший вклад парламентов в противодействие терроризму и насильственному экстремизму путём разработки соответствующих правовых норм и законодательных актов, положительно отозвалась о созданных конференцией возможностях по обсуждению борьбы с этими двумя явлениями и пожелала участникам мероприятия успехов.