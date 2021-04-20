Состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Али Асадовым и Председателем Правительства России

БАКУ /Trend/ - 20-го апреля Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил Премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову, передает Trend.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение ростом товарооборота и расширением номенклатуры взаимных поставок между Азербайджаном и Россией.

С удовлетворением отмечена сдача в эксплуатацию завода по сборочному производству коммерческих грузовых автомобилей «ГАЗель-NEXT» и «ГАЗон NEXT» в Гаджигабульском промышленном квартале.

Был также обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Михаил Мишустин пригласил Али Асадова с официальным визитом в Российскую Федерацию. Приглашение было с благодарностью принято.