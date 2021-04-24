Единственным основанием заявления Байдена по событиям 1915 г. является популизм – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Мы полностью отвергаем заявление Байдена по событиям 1915 года, единственным основанием которого является популизм. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Словечки не могут изменить или переписать историю. Нас никто не будет учить нашей истории. Мы полностью отвергаем данное заявление, единственным основанием которого является популизм", – написал он.

Отметим, что ранее президент США Джозеф Байден использовал слово "геноцид" в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Редактор: Надир Насиров)