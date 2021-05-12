Премьер Азербайджана соболезнует российскому коллеге
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Как сообщает в среду Trend, в письме Асадов отмечает, что глубоко опечален известием о произошедшей в Казани трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.
Автор послания выразил соболезнования председателю правительства России, семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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