Президент Ильхам Алиев: Завтра в мечети Юхары Говхар ага будет совершен праздничный намаз

БАКУ/Trend/- Мечеть Юхары Говхар ага уже отремонтирована, завтра там будет совершен праздничный намаз.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше.

«Отныне мы всегда будем жить в Шуше, ее восстановление уже началось. Данные указания выполняются. Мечеть Юхары Говхар ага уже отремонтирована, завтра там будет совершен праздничный намаз»,- сказал глава государства.