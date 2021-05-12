Президент Ильхам Алиев осмотрел территорию перед дворцом ханской дочери Натаван в Шуше (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла и Арзу Алиевы осмотрели территорию перед дворцом ханской дочери Натаван в Шуше.

Как сообщает Trend, в период оккупации был разрушен и дом ханской дочери Натаван в городе Шуша. Шушинская музыкальная школа, которая была первой детской музыкальной школой, созданной в Азербайджане, начала действовать в доме ханской дочери Натаван. Историко-архитектурный памятник XVIII века стал жертвой армянского вандализма.

Глава государства был проинформирован о том, что оценка ущерба, причиненного зданию во время оккупации, уже началась. После этого здесь начнутся восстановительные работы.