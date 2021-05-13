В Шуше совершается праздничный намаз (Прямой эфир)

БАКУ /Trend/ - В Шуше, чудесном уголке Азербайджана, которая была освобождена от 29-летней оккупации, совершается праздничный намаз в связи с праздником Рамазан.

Как сообщает Trend, Baku Media Center снимает и транслирует в прямом эфире праздничный намаз в связи со священным месяцем Рамазан в Шуше - жемчужине Карабаха.

Представляем вниманию читателей прямую трансляцию из Шуши.