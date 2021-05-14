Президент Макрон, видимо, забыл, что Франция официально поддерживает территориальную целостность Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон, видимо, забыл, что Франция официально поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

"Эмманюэль Макрон в одностороннем порядке поддерживает Армению. Тогда у него следует спросить - что Франция как сопредседатель делает в Минской группе ОБСЕ? Видимо, он забыл, что Франция официально поддерживает территориальную целостность Азербайджана", - сказал Бадамов.

Депутат задается вопросом - разве у президента Макрона нет проблем в своей стране, что он, отложив все в сторону, вмешивается во внутренние дела Азербайджана: "Франция не имеет права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Азербайджан укрепляет свои границы. Государственная пограничная служба восстанавливает границы страны, признанные в том числе и Францией».

По словам депутата, если Францию волнует судьба армян, то можно посоветовать следующее: «В Марселе компактно проживают армяне. Объявите город Марсель армянским государством и пусть армяне "заживут счастливо", почувствуют поддержку Франции. Ведь Франция, по словам Макрона, развитая страна. Так почему бы не создать возможность для такого комфортного проживания в стране горстки армян?! Если президент Макрон против этого шага, то, значит, не печется об армянах, а лишь заинтересован в разжигании войны в регионе. Ясно, что Франция не предоставит армянам своей территории и не поддержит их. А раз так, то не следует мешать созданию устойчивого мира на Южном Кавказе, чтобы государства этого региона, признавая границы друг друга, развивали добрососедские отношения».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)