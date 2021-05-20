БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия подписали документы о сотрудничестве по ряду направлений.

Как сообщили в четверг Trend в азербайджанском Кабмине, премьер-министр Азербайджана Али Асадов 20 мая встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы по увеличению товарооборота, экономическому, культурному и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами. Также стороны рассмотрели вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Мишустин отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией растет.

По его словам, несмотря на пандемию, в январе - марте 2021 года товарооборот между двумя странами вырос на около 3,5 процента и достиг 680 миллионов долларов. В Азербайджане действует около 1 000 компаний и совместных предприятий с российским капиталом.

Он подчеркнул, что подписанное главами России, Азербайджана и Армении трехстороннее заявление о прекращении боевых действий во время Второй карабахской войны открывает возможности для всестороннего развития Южного Кавказа.

По его мнению, расширение экономических связей, открытие транспортных коммуникаций, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам стран региона.

Асадов, в свою очередь, подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Россией находятся на высоком уровне благодаря отношениям между президентами двух стран, основанным на взаимном доверии.

Азербайджан успешно развивает экономическое сотрудничество более чем с 80 субъектами РФ. Было отмечено, что между двумя странами подписано свыше 230 межправительственных и межведомственных документов, реализуются шесть дорожных карт.

Асадов отметил, что Президент и правительство Азербайджана высоко оценивают роль России в период 44-дневной войны и поддерживают выполнение положений трехстороннего соглашения, подписанного по итогам военных действий.

Он также пригласил своего российского коллегу посетить с визитом Азербайджан.

По итогам переговоров стороны подписали документы о развитии сотрудничества в сферах связи и информационных технологий, ветеринарии, таможни, интеллектуальной собственности, продовольственной безопасности и других областях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)