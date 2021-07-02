C момента прекращения боевых действий в Карабахе достигнут хороший прогресс – докладчик ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - C момента прекращения боевых действий в Карабахе достигнут хороший прогресс.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе заочной сессии ПА ОБСЕ заявил докладчик ПА ОБСЕ Лауринас Кашюнас (Литва).

«Прогресс был, в частности, достигнут в деле репатриации останков погибших. Хочу подчеркнуть, что делимитация и демаркация границ должны осуществляться путем переговоров и исключительно мирными средствами. После окончания боевых действий число погибших в ходе Второй Карабахской войны несколько раз пересматривалось. Учитывая частые жертвы среди гражданского населения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов, можно положительно оценить недавнюю передачу Арменией карт минных полей в Агдамском районе в обмен на 15 задержанных армянских военнослужащих. Это имеет первостепенное значение для безопасности местного населения. Я хочу выразить признательность Грузии, США и Европейскому союзу за их успешное посредничество в этом обмене и призвать Азербайджан и Армению продолжить работать в том же конструктивном ключе», – добавил он.

Кашюнас также отметил, что любое основательное политическое решение оставшихся актуальных проблем возможно только при конструктивном взаимодействии обеих сторон и полномасштабном участии Минской группы ОБСЕ.