Глава представительства Европейского союза в Азербайджане назначен главой представительства ЕС в Казахстане

Политика 3 июля 2021 00:38 (UTC+04:00)
Глава представительства Европейского союза в Азербайджане назначен главой представительства ЕС в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас назначен главой представительства ЕС в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на ЕС.

Соответствующее решение подписал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отметим, что К.Янкаускас также являлся главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

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