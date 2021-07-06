Выделены средства на ликвидацию ущерба гражданскому населению в результате агрессии Армении

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по выплате материальной помощи в связи с ущербом, нанесенным гражданскому населению в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики.

Согласно документу, в целях выплаты материальной помощи в связи с ущербом, нанесенным гражданскому населению в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана Резервного фонда Президента АР министерству финансов выделяется 5 200 000 манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.