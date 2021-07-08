В случае продолжения провокаций на границе Армения окажется в еще более плачевном положении - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - После победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне политический и социально-экономический кризис в Армении усугубился. Напряженность между политическими силами в этой стране растет с каждым днем. Если Армения не прекратит совершать провокации на границе, то она окажется в еще более плачевной ситуации.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

Он отметил, что Армения сегодня прибегает к новым провокациям, чтобы отвлечь внимание от глубокого кризиса, который царит во всех ее сферах.

"Периодически мы видели, что Армения прибегает к провокациям против Азербайджана, чтобы отвлечь внимание от царящего в ней кризиса. Это свидетельствует о плачевной ситуации в этой стране. В то же время это показывает, что остатки армянской армии, которая была в большинстве своем уничтожена Вооруженными силами Азербайджана, стали инструментом в руках отдельных кланов.

С этой точки зрения периодически совершаются провокации, чтобы отвлечь внимание армянского народа от плачевной ситуации внутри страны. Однако все это не сулит ничего хорошего Армении. Более того, это ставит ее в сложное положение. Сильная азербайджанская армия днем и ночью стоит на страже наших территорий. Провокации Армении только усугубят ее и без того тяжелое положение", - сказал Османов.

Депутат добавил, что если Армения хочет нормально развиваться, она должна поддерживать хорошие отношения со своими соседями. В противном случае Армения окажется еще в более плачевной ситуации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)