Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии близ города Шуша (версия 2)

(первая версия в 10:09)

БАКУ /Trend/ - 13 июля, в 21:34 и 21:45, незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из пулеметов и автоматов позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанских подразделений нет.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)