Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии близ города Шуша (версия 2)
(первая версия в 10:09)
БАКУ /Trend/ - 13 июля, в 21:34 и 21:45, незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из пулеметов и автоматов позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.
Погибших и раненых среди личного состава азербайджанских подразделений нет.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Азербайджане сертификат иммунитета будет бессрочным для получивших первую дозу вакцины от COVID-19
Сегодня свыше 21 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей
С Шушинской декларацией братские связи между Турцией и Азербайджаном становятся еще сильнее – Чавушоглу
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США
Президент Ильхам Алиев: Исторические Бандунгские принципы полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края
Президент Ильхам Алиев: Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем регулярную поддержку странами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Славная Победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения
Президент Ильхам Алиев: На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность «вакцинный национализм»
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, возвышая голос от имени Движения неприсоединения, отстаивал интересы Движения на всех возможных международных платформах
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии
Президент Ильхам Алиев: За короткое время Азербайджан завоевал очень большой авторитет и доверие в Движении неприсоединения