Следующее заседание суда над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана, состоится 26 июля (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 14 июля прошло заседание по уголовному делу Давида Тиграни Давтяна и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже, сообщает в среду Trend.
На заседании под председательством судьи Али Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых.
Затем Давтяну и Суджяну были пояснены их права. Обвиняемым сообщили, что адвокат и переводчик предоставлены им за счет государства.
Следующее заседание суда назначено на 26 июля.
Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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Следующее заседание суда над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана, состоится 26 июля (ФОТО)
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