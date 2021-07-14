Следующее заседание суда над армянами, обвиняемыми в шпионаже против Азербайджана, состоится 26 июля (ФОТО) (версия 2)

изменен заголовок (первая версия в 10:09 )

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 14 июля прошло заседание по уголовному делу Давида Тиграни Давтяна и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже, сообщает в среду Trend.

На заседании под председательством судьи Али Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Затем Давтяну и Суджяну были пояснены их права. Обвиняемым сообщили, что адвокат и переводчик предоставлены им за счет государства.

Следующее заседание суда назначено на 26 июля.

Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)