Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО)

Политика 10 августа 2021 16:07 (UTC+04:00)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа азербайджанских военнослужащих в составе 14 человек принимает участие в военных учениях в Турции в рамках деятельности по близкой воздушной поддержке.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщается на официальной странице Министерства национальной безопасности Турции в Twitter.

В публикации подчеркивается, что инструкторы ВВС Турции проходят занятия с представителями Вооруженных сил Азербайджана.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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