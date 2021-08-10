Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Группа азербайджанских военнослужащих в составе 14 человек принимает участие в военных учениях в Турции в рамках деятельности по близкой воздушной поддержке.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщается на официальной странице Министерства национальной безопасности Турции в Twitter.
В публикации подчеркивается, что инструкторы ВВС Турции проходят занятия с представителями Вооруженных сил Азербайджана.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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