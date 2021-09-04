Азербайджан выразил протест России по дипломатическим каналам - МИД
БАКУ /Trend/ - Азербайджан выразил протест России по дипломатическим каналам.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ.
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