Военные корабли Каспийской флотилии ВМФ России покинули Бакинский порт

БАКУ /Trend/ - Находившиеся с неофициальным, дружеским визитом в Азербайджане военные корабли «Астрахань» и «Анатолий Гужвин» Каспийской флотилии ВМФ Российской Федерации 20 сентября покинули Бакинский порт, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Напомним, что военные корабли Каспийской флотилии ВМФ России – «Астрахань» и «Анатолий Гужвин» прибыли в Баку 18 сентября с неофициальным, дружеским визитом.

В рамках визита был запланирован прием экипажей кораблей командованием ВМС Азербайджана, а также обсуждение двустороннего военного сотрудничества. Состоялась рабочая встреча между главой военной делегации Каспийской флотилии Российской Федерации и командованием Военно-морских сил Азербайджана.

Командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров принял делегацию ВМФ России, возглавляемую командиром отряда кораблей Каспийской флотилии капитаном 2-го ранга Владимиром Зайцевым. На встрече были обсуждены дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, для ознакомления с культурными и историческими памятниками была проведена экскурсия для экипажей кораблей по городу Баку и товарищеская встреча по волейболу.

(Перевод: Кямаля Сеидова)