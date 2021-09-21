В ПАСЕ обсудят последствия Второй Карабахской войны в день годовщины ее начала

Политика 21 сентября 2021 16:16 (UTC+04:00)
В ПАСЕ обсудят последствия Второй Карабахской войны в день годовщины ее начала

БАКУ /Trend/ - Гуманитарные последствия Второй Карабахской войны будут обсуждены в рамках осенней сессии ПАСЕ, передает во вторник Trend.

Сообщается, что обсуждение состоится в форме дебатов 27 сентября, в день годовщины начала военных действий в ходе Второй Карабахской войны.

Отметим, что осенняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате с 27 по 30 сентября. Вторая Карабахская война, положившая конец Карабахскому конфликту, длилась 44 дня – в период с 27 сентября по 10 ноября, когда Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление.

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