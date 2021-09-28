Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит мир во всем регионе – Ибрагим Калын

Политика 28 сентября 2021 23:40 (UTC+04:00)
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит мир во всем регионе – Ибрагим Калын

БАКУ /Trend/ - Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит мир во всем регионе.

Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Haber Global, сообщает Trend.

«Есть вопросы, связанные с Карабахом, которые необходимо решить. Было подписано соглашение о прекращении огня, но мирного договора пока нет. Мирный договор обеспечит мир во всем регионе, и это наиболее правильный подход. Президент Ильхам Алиев тоже сделал некоторые заявления по этому поводу. Если мирное соглашение будет подписано в короткие сроки, а также будут решены технические вопросы, такие как предоставление карт минных полей, то процесс ускорится», - сказал Калын.

Пресс-секретарь отметил, что это соглашение пойдет на пользу Армении, ее гражданам. «Этот конфликт необходимо было завершить, и он завершен», - добавил Калын.

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