За преступления против азербайджанцев на войне в международный розыск объявлены 24 армянина – генпрокурор (версия 2)

Политика 1 октября 2021 10:42 (UTC+04:00)

(первая версия в 10:04)

БАКУ /Trend/ - За преступления, совершенные против азербайджанцев во время Отечественной войны, в международный розыск объявлены 24 армянина.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает Trend.

По его словам, в связи с этими преступлениями возбуждено 76 уголовных дел.

«39 из них связаны с преступлениями, совершенными против мирного населения. Известно, что во время Отечественной войны большая часть преступлений была совершена против азербайджанского гражданского населения», - сказал Алиев.

Генпрокурор также сообщил, что в розыск объявлены и около 300 лиц, совершивших преступления против азербайджанских военнослужащих во время первой Карабахской войны и режима прекращения огня.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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