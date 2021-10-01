Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (версия 3)

(первая версия в 09:44)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В заседании приняли участие спецпредставители Президента Азербайджана в Шуше и в освобожденной части Агдама, представители министерств экологии и природных ресурсов, экономики, по чрезвычайным ситуациям, Фонда возрождения Карабаха.

Участники заседания были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых на освобожденных территориях для оценки радиоэкологической и экологической ситуации, в том числе по контролю загрязнения трансграничных рек.

Отмечалось, что завершены работы, проводимые министерством экологии и природных ресурсов в связи с оценкой ущерба, нанесенного окружающей среде и природным ресурсам в результате оккупации. Материалы расследования направлены в Генеральную прокуратуру.

Также участники заседания были проинформированы о работах по восстановлению лесного фонда, проводимых на освобожденных территориях.

Кроме того, отмечалось, что в рамках сотрудничества с министерством лесного и сельского хозяйства Турции в Джебраильском районе стартовали работы по созданию лесопарка турецко-азербайджанского братства, Учебно-образовательного центра и питомника.

Представитель Фонда возрождения Карабаха проинформировал членов рабочей группы о меморандуме о взаимопонимании, подписанном между министерством экологии и природных ресурсов и фондом. Документ предусматривает сотрудничество в сфере ликвидации ущерба, нанесенного окружающей среде на освобожденных территориях, и проведение восстановительных работ. Цель меморандума - внесение вклада в возвращение населения в регион и его развитие, проведение совместных мероприятий по восстановлению экологического баланса и природных объектов на освобожденных землях.

Рабочая группа по экологическим вопросам действует в тесной координации и обменивается информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.

Отметим, что Координационный штаб, созданный по распоряжению Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)