В Азербайджане вносятся изменения в правила осуществления адвокатской деятельности
БАКУ / Trend / - Вносятся изменения в правила осуществления адвокатской деятельности в Азербайджане.
В связи с этим предлагается внести изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", сообщает Trend.
В законе уточняется понятие "Адвокатская организация".
Так, адвокатская организация - это юридическое лицо, созданное адвокатом (адвокатами), не состоящее на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика, координирующее договорные отношения между адвокатом, действующим в данной организации, и лицом, которому оказывается юридическая помощь.
( Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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