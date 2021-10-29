В Азербайджане вносятся изменения в правила осуществления адвокатской деятельности

БАКУ / Trend / - Вносятся изменения в правила осуществления адвокатской деятельности в Азербайджане.

В связи с этим предлагается внести изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", сообщает Trend.

В законе уточняется понятие "Адвокатская организация".

Так, адвокатская организация - это юридическое лицо, созданное адвокатом (адвокатами), не состоящее на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика, координирующее договорные отношения между адвокатом, действующим в данной организации, и лицом, которому оказывается юридическая помощь.

( Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)