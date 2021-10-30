Министр обороны Азербайджана на служебном совещании дал соответствующие поручения войскам

Политика 30 октября 2021 16:06 (UTC+04:00)
Министр обороны Азербайджана на служебном совещании дал соответствующие поручения войскам

БАКУ /Trend/ - 30 октября на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на минообороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Поздравив военнослужащих братской Турции с Днем Республики, министр обороны довел до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Была представлена подробная информация о работе, проводимой благодаря вниманию и заботе руководства государства в направлении дальнейшего улучшения служебно-бытовых условий, в том числе морально-психологического состояния военнослужащих.
На совещании была проанализирована текущая ситуация на государственной границе и на территориях Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Министр дал соответствующие поручения, связанные с подготовкой войск в азербайджанской армии, поддержанием боеготовности и бдительности личного состава на высоком уровне, доведением до них правил безопасности и неукоснительным контролем за их соблюдением, уточнением боевых планов, а также уделением пристального внимания вопросам материально-технического обеспечения.

В ходе совещания была отмечена важность организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, создания военной инфраструктуры, прокладки горных дорог и поддержания их в надлежащем состоянии.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания в связи с уделением внимания деятельности подразделений с учетом зимнего периода, в частности, своевременной доставкой необходимых ресурсов подразделениям, несущим службу в горных районах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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