БАКУ /Trend/ - Сегодня, пятого ноября, началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает в пятницу Trend.

В повестку дня заседания включены 10 вопросов:

- заявление Милли Меджлиса в связи с 8 ноября – Днем Победы;

- об объявлении амнистии в связи с Днем Победы;

- законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "Об образовании" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "О профессиональном образовании" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "О приватизации государственного имущества";

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "30-летие Государственного таможенного комитета (1992-2022)" и медали "За эффективное сотрудничество с таможенными органами" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Азербайджанского государственного педагогического университета (1921-2021)" (первое чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением медали "За сотрудничество в сфере оборонной промышленности" и юбилейной медали "15-летие министерства оборонной промышленности (2005-2020)" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)