Турция готова мобилизовать все свои возможности для решения любой проблемы Азербайджана - Хулуси Акар (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Турция готова мобилизовать все свои возможности для решения любой проблемы Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в ходе совместной пресс - конференции с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым в Центре Гейдара Алиева в Баку.