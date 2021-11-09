Продление срока пребывания турецких военных в Азербайджане будет обсуждаться сегодня в парламенте Турции

БАКУ /Trend/ - Законопроект о продлении срока пребывания турецких военных в Азербайджане, подписанный Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будет обсуждаться сегодня на заседании Великого Национального Собрания Турции.

Как сообщает во вторник Trend, проект предусматривает продление на один год срока полномочий военных, работающих в совместном Турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме.

Отметим, что 17 ноября 2020 года Великое Национальное Собрание Турции уполномочило Вооруженные силы Турции сроком на один год отправить в Азербайджан турецких военных.

Ожидается, что этот срок будет продлен до ноября 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)