Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового здания Секретариата Тюркского совета
БАКУ /Trend/ - 12 ноября в Стамбуле состоялась церемония открытия нового здания Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.
Главы государств и правительств подняли государственные флаги стран перед зданием, разрезали ленту в знак официального открытия нового здания Секретариата.
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