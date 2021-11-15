Игорь Коротченко: Мы увидели, какими быстрыми темпами Азербайджан залечивает раны войны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мы увидели, какими быстрыми темпами Азербайджан залечивает раны войны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции на тему "Проблемы укрепления мира в Кавказском регионе" по итогам российско-азербайджанской конференции в городе Шуша.

"Большинство из нас впервые побывали в Шуше, в этом древнем азербайджанском городе. Мы увидели, какими быстрыми темпами Азербайджан залечивает раны войны. В Шуше уже восстановлен целый ряд объектов", - сказал Коротченко.

По его словам, целью конференции, которая проводилась в Шуше впервые, являлось обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Южном Кавказе.

"Наша цель понятна - региону нужен мир. Россия тоже в этом заинтересована. Разблокировка всех транспортных коммуникаций и запуск Зангезурского коридора принесут выгоду всем странам региона, в том числе Армении. Также важное значение имеет делимитация и демаркация границ", - сказал Коротченко.