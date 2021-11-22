На телеканале "Аль-Джазира" показан репортаж с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На телеканале "Аль-Джазира" был показан репортаж о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, и международном аэропорте в Физули, сообщает в понедельник Trend.

В репортаже корреспондента телеканала Синем Косеоглу житель Физули, учитель Замин Хазиев рассказал о работе школ этого освобожденного от оккупации района.

В интервью телеканалу председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и менеджер Физулинского международного аэропорта Заур Гасымов проинформировали о работах по строительству и реконструкции, проводимых в Карабахе, в том числе о строительстве автомобильных дорог и аэропорта.

В репортаже также показаны работы по разминированию на освобожденных территориях. Подчеркнуто, что азербайджанское правительство планирует в короткое время очистить заминированные армянами территории и вернуть на родные земли бывших вынужденных переселенцев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)