Армянский народ стал жертвой фейковых новостей – Фуад Ахундов (версия 2)

(первая версия в 11:33)

БАКУ /Trend/ - Армянский народ стал жертвой фейковых новостей, сказал в четверг Trend эксперт Фуад Ахундов.

По его словам, необходимо активизировать деятельность по разоблачению распространяемых армянами фейковых новостей.

"Мы доказываем фактами, что та история, которая годами навязывалась армянскому народу, не соответствует действительности. Когда люди видят старые фотографии Иреванской крепости, то говорят, что города на этих снимках нет. Потому что армяне хотели стереть в нем все следы Азербайджана. В Ереване нет ничего, что принадлежало бы армянам. Построенные там армянами здания относятся к 60-м годам прошлого века", - сказал Ахундов.

Эксперт отметил, что тогда не существовало сегодняшних современных технологий, поэтому те, кто находился у власти в Армении, могли легко обманывать армянский народ, убедить простых граждан, навязывая им свою фальсифицированную историю.