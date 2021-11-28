Необходимо похвалить Азербайджан за повышение благосостояния в регионе - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Необходимо похвалить Азербайджан за повышение благосостояния в регионе.

Как сообщает Trend, об этом во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана открыло путь к прочному миру и стабильности в регионе.

"Шаги, предпринятые Азербайджаном, поддержат усилия по нормализации в регионе. Турция продолжит быть с нашими братьями. Очень важна солидарность с Азербайджаном", - отметил Эрдоган.