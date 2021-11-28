Азербайджан действительно победитель в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны - Гурбангулы Бердымухамедов

БАКУ/Trend/- Азербайджан действительно победитель в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Ашхабаде.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, рады Вас приветствовать в братском Туркменистане и поблагодарить за то, что уважили, приняли наше приглашение. Будем вместе участвовать в XV Саммите Организации экономического сотрудничества. Я сразу хочу отметить знаменательные, хорошие даты. Во-первых, сегодня День организации - 28 ноября. Второе, что бы я хотел сказать, когда мы председательствовали, была принята резолюция, которая повышает авторитет этой организации. Поэтому, я думаю, у нас, наверное, будет хорошая возможность еще раз обсудить в основном наши экономические вопросы, тем более, в период этой пандемии. Я имею в виду вопросы кооперации, интеграции.

Ну и потом, откровенно говоря, для меня, сегодня была очень удивительная новость, обычно мы редко удивляемся, но такая удивительная была новость: сегодня мне представили резюме Совета министров иностранных дел, оно было принято консенсусом в Ашхабаде, и там, вы знаете, такие хорошие пункты, предложения о том, что Азербайджан действительно имеет убедительную победу, может быть, я немного неточно повторяю или неправильно выражаю, но смысл в том, что Азербайджан действительно победитель в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны. Просто я хочу сказать, что принятие этой резолюции консенсусом – яркая страница в наших отношениях. Поэтому я от души поздравляю.

В повестке дня у нас несколько вопросов. Первое – утверждение повестки дня следующего саммита, второе – это избрание генсека, третье – кто будет проводить будущий саммит и принятие заключительного коммюнике Ашхабадского саммита. Я Вас поздравляю с Победой, с этим историческим событием. Так что добро пожаловать, как всегда, в Ашхабад»,- сказал Бердымухамедов.