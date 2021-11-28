В Иране позиция всех заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена - Президент Ирана

БАКУ /Trend/ - Позиция всех должностных лиц в государственных структурах, начиная с верховного лидера Исламской революции в Иране, заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджанской Республики не должна быть нарушена и территориальная целостность Азербайджанской Республики должна быть обеспечена.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ашхабаде 28 ноября.