В Азербайджане устанавливается порядок деятельности субъектов медиа в период военного и чрезвычайного положения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается порядок деятельности субъектов медиа и журналистов в период военного и чрезвычайного положения, сообщает в пятницу Trend.

Согласно новому закопроекту «О медиа», в период военного и чрезвычайного положения деятельность лиц, работающих в сфере медиа, регулируется законами «О военном положении» и «О чрезвычайном положении».

В соответствии с законопроектом вопрос информирования общественности о специальных операциях против религиозного экстремизма регулируется органом, проводящим операцию. Деятельность работников сферы медиа в зоне проведения спецопераций против религиозного экстремизма определяется органом, проводящим операцию. Информирование общественности о спецоперации, проводимой против религиозного экстремизма, осуществляется в форме и объеме, определяемых органом, проводящим операцию. Распространение информации, предусмотренной п. 9.3 закона Азербайджана «О борьбе с религиозным экстремизмом», не допускается. Работа журналистов и субъектов медиа в зоне проведения антитеррористической операции регулируется законом «О борьбе с терроризмом».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)