Президент Ильхам Алиев: Есть полная договоренность об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Есть полная договоренность об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанской газете El Pais.

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