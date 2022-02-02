Несмотря на то, что молодежь была очень взволнована, она давно ждала дня встречи с Президентом Ильхамом Алиевым - министр
БАКУ /Trend/ - Сегодня отмечается 25-летие со дня учреждения в Азербайджане Дня молодежи. В рамках праздника объявлена «Неделя молодежи». В течение недели проводились различные мероприятия, а сегодня состоялся Молодежный форум.
Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.
Он отметил, что в форуме участвуют молодые люди из разных регионов Азербайджана, представляющие различные сферы.
"В первой половине дня в форуме принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Состоялась очень интересная встреча. Несмотря на то, что молодые люди были очень взволнованы, они давно ждали этого дня", - сказал Гаибов.
Он добавил, что во второй половине дня прошли встречи молодежи с приглашенными представителями различных сфер. В конце дня состоится совместное с молодежью посещение Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов.
"Поздравляю всех молодых людей с этим праздником - Днем молодежи", - сказал министр.
(Автор: Эльчин Мехтиев Перевод: Фидан Мустафаева)