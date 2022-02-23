Исполнительный директор МВФ по Азербайджану посетил Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Международного валютного фонда по Азербайджану Петр Трабински посетил Агдам.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

В ходе визита состоялось ознакомление с разрушенными во время оккупации памятниками в Агдаме и восстановительными работами, говорится в публикации.