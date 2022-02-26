Мир остался глух и слеп к убийствам в Ходжалы - Джахит Багчи

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество не предприняло никаких действий против массовых убийств в Ходжалы.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время посещения памятника «Крик матери» в Баку.

По его словам, мир остался глух и слеп к этим убийствам.

«Четыре резолюции ООН по Карабаху оставались невыполненными. Однако Азербайджан одержал Победу в 44-дневной Отечественной войне. Сегодня мы находимся перед памятником «Крик матери», чтобы разделить горе наших братьев. Мы должны не только чтить память жертв Ходжалы, но и говорить об этом преступлении, не забывать о нем. Пусть Всевышний упокоит души погибших в Ходжалы, шехидов первой и второй Карабахской войны», - сказал посол.

(Автор: Садраддин Агджаев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)