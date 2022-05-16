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Первый зампредседателя Меджлиса Исламского Совета Ирана прибыл в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 16 мая 2022 20:57
Первый зампредседателя Меджлиса Исламского Совета Ирана прибыл в Азербайджан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 16 мая парламентская делегация Ирана во главе с первым заместителем председателя Меджлиса Исламского Совета Али Никзади прибыла в Азербайджан для участия в третьей Общей конференции Парламентской ассамблеи ОЭС.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев парламентскую делегацию Ирана встречали председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави и другие официальные лица.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Первый зампредседателя Меджлиса Исламского Совета Ирана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Первый зампредседателя Меджлиса Исламского Совета Ирана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Первый зампредседателя Меджлиса Исламского Совета Ирана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Первый зампредседателя Меджлиса Исламского Совета Ирана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
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