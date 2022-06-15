Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки «Мои моря, мои океаны» в Женеве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось открытие выставки «Мои моря, мои океаны» (My Seas, My Oceans) , организованной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды), при поддержке Женевского отделения Организации Объединенных Наций (ООН) и постоянного представительства Азербайджана при Женевском отделении ООН.

Как сообщает Trend, в открытии выставки приняли участие генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, представители аккредитованного в Женеве дипломатического корпуса и общественных организаций, наши соотечественники.

В своем выступлении генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая отметила, что в июне традиционно проводятся конференции и другие мероприятия ООН, посвященные охране океанов и водных бассейнов. Организация в такое время выставки, обращающей внимание на экологическое состояние океанов и морей посредством искусства, имеет особое значение.

Экологическая система водных ресурсов, морей и океанов, занимающих более 70 процентов территории планеты, постепенно все более подвергается негативному воздействию.

Она выразила признательность Лейле Алиевой и художникам, участвовавшим в выставке со своими произведениями, а также кураторам выставки за представление общественности столь важной темы посредством искусства.

В своем выступлении вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева с радостью поприветствовала гостей на выставке «Мои моря, мои океаны». Она отметила, что эта выставка является поводом для обращения внимания на некоторые глобальные вопросы посредством искусства.

Поскольку художественное творчество – один из лучших путей к сердцам людей: «В IDEA мы всегда используем искусство и художественное творчество для доведения месседжа о важности охраны окружающей среды. Наша организация была создана в 2011 году с миссией охраны нашей природы и биоразнообразия. Мы хотим привлечь людей к образованию, искусству, музыке, просвещению и самое главное – проведению как можно больше времени на природе”.

Было отмечено, что IDEA также обращает внимание на борьбу с загрязнением, защиту животных и уязвимой экосистемы в морях. Потому что вода важна для существования человечества, вода – это жизнь. Очень тяжело признавать, что за 50 лет уничтожено 50 процентов морских обитателей.

Человечество нанесло серьезный удар по рекам, морям и океанам: “Я бы сказала, что люди и природа тесно связаны друг с другом. Обделяя природу, мы прежде всего наносим вред себе. Однако я действительно верю в то, что благодаря позитивному мышлению мы сумеем склеить оторванные кусочки. Полагаю, что чем счастливее будут люди, тем больше они будут заботится о природе. А счастливыми нас делает природа”, - сказала Лейла Алиева.

Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выразила признательность партнерам, кураторам за организацию выставки и художникам, представившим свои произведения.

Директор Европейского офиса Программы окружающей среды ООН (UNEP) Бруно Поззи выразил удовлетворение от имени организации, которое долгое время выступала в качестве партнера IDEA, от участия в выставке. Было отмечено, что выставка обращает внимание к проблеме, беспокоящей весь мир. Вода – самый важный ресурс и источник жизни на нашей голубой планете. Наша планета не может существовать без воды, и поэтому инициативы, направленные на защиту водных бассейнов и живого мира в них должны поддерживаться всеми возможными способами. В современный период изменений климатических изменений приоритетом в ряду глобальных вызовов должна быть защита водных ресурсов.

Постоянный представитель Азербайджана при Женевском отделении ООН Галиб Исрафилов поблагодарил Женевское отделение ООН и Общественное объединение IDEA за организацию выставки. Он подчеркнул, что эта выставка отражает художественное самовыражение молодых деятелей искусства Азербайджана на глобальный вызов, который заставляет мир задуматься.

После выступлений функционирующий в Женеве детский танцевальный ансамбль «Ирс» представил художественную программу из азербайджанских народных песен. Затем состоялся публичный просмотр выставки.

Отметим, что на выставке во Дворце Наций в Женеве (Palace of Nations), которая продлится до 30 июня, представлены работы девяти современных азербайджанских художников. Выставленные в экспозиции работы подчеркивают важность защиты водных ресурсов для грядущих поколений, в то же время напоминают, что лучший способ достижения Целей в области устойчивого развития проходит через творчество.

Партнерство правительств, частного сектора и гражданского общества представляет большое значение в достижении целей в области устойчивого развития, чтобы убедиться в том, что мы оставим лучшую планету для будущих поколений.

Несомненно, искусство является одним из наиболее эффективных средств передачи важности мировых задач по защите окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. Такие вызовы включают продвижение возможностей экологического просвещения, включая такие вопросы, как изменение климата, загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и их вымирание.

На выставке Джавид Ильхам, Диана Алиева, Эльшан Караджа, Эркин Алекберли, Гюнель Равилова, Лейла Алиева, Мирали Сеидов, Назрин Халафова и Назрин Мамедова отправляют в своих работах месседжи подобным проблемам, обеспечивают более широкое понимание темы, добиваются общественной поддержки, тем самым способствуя достижению глобальных целей.

14 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, находящаяся с визитом в Женеве ( Швейцария), встретилась с генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.

Т.Валовая выразила удовлетворение организацией выставки произведений азербайджанских художников «Мои моря, мои океаны» в Женевском отделении ООН. Она сказала, что выставка, приуроченная к саммиту ООН по океанам и водным бассейнам в июне, будет способствовать продвижению этой глобальной темы через искусство. Т.Валовая подчеркнула важность работ, представленных на выставке, особенно актуальность водной проблемы и ее значимость на глобальном уровне.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выразила признательность Т.Валовой за личное внимание к организации выставки и участие в ее открытии.

На встрече была подчеркнута важность изучения возможностей сотрудничества между ООН, Фондом Гейдара Алиева и IDEA, отмечена необходимость наращивания контактов в ближайшем будущем. Состоялся также обмен мнениями об участии сотрудников и экспертов IDEA в проектах, связанных с Целями устойчивого развития, молодежью, гендерным равенством, охраной окружающей среды и другими вопросами, а также различных мероприятиях в Женевском отделении ООН. Учитывая актуальность такого важного вопроса, как защита прав женщин и усиление их роли в обществе, они также обсудили сотрудничество в этой сфере.

В ходе беседы они коснулись также предстоящего визита Т.Валовой в Азербайджан и встреч в Баку.

В тот же день вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева ознакомилась с презентацией, связанной с реконструкцией «Азербайджанской комнаты», расположенной в резиденции Женевского отделения ООН.

Было отмечено, что в Женевском отделении ООН функционируют комнаты и залы, посвященные более, чем 20 странам. «Азербайджанская комната», отреставрированная в 2007 году Фондом Гейдара Алиева и украшенная национальными коврами, произведениями азербайджанских художников и мастеров прикладного искусства, используется для проведения важных заседаний и мероприятий на региональные темы. Для обеспечения соответствия комнаты технологическим стандартам началась реализация нового проекта. Германская компания “Luther Design” выступила с проектом, где представлены азербайджанская культура, искусство, ремесленничество и национальная музыка, с сохранением концепции исторического здания, где расположена комната.

Реконструкция «Азербайджанской комнаты» начнется в конце нынешнего года.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева посетила в парке Ариана, расположенном перед Дворцом наций в Женевском отделении ООН, скульптурный памятник под названием «Мысли и мечты», подаренный Азербайджанским государством.

Было отмечено, что Дворец наций, построенный в 1929-1938 годах, является одним из крупнейших общественных зданий мира, а парк Ариана, где оно расположено, площадью 46 гектаров входит в число крупнейших парков Женевы. В здании Дворца наций и парке Ариана представлено более 2 тысяч произведений искусства, живописи и скульптуры. Это богатая коллекция охватывает такие темы, как мир, равенство, развитие, прогресс, свобода, права человека, окружающая среда, являющиеся основными ценностями ООН.

Авторы памятника, подаренного по случаю 25-й годовщины принятия Азербайджана в члены ООН, - народные художники Салхаб Мамедов и Али Ибадуллаев.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева подарила библиотеке Женевского отделения ООН книги об Азербайджане.

Заведующий библиотекой Франческо Писано поблагодарил за издания, обогатившие библиотечный фонд, и рассказал об истории библиотеки.

Было отмечено, что в фонде библиотеки хранится много важных документов, а также архивные документы, касающиеся Парижской мирной конференции. Данный архив представляет для Азербайджана исключительное значение, так как здесь хранятся подлинники многих исторических документов, касающихся Азербайджанской Демократической Республики. В числе этих документов находятся письма и обращения, подготовленные азербайджанской делегацией, принимавшей участие в Парижских мирных переговорах, карты и другие важные исторические документы. В 2016 году данные материалы были переведены в цифровой формат и включены в онлайн каталог.

Ф.Писано выразил надежду, что в дальнейшем библиотечный фонд будет расширен еще большим количеством книг об Азербайджане.