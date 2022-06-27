...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)

Политика Материалы 27 июня 2022 09:21
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Проведение трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности нашего региона.

Об этом сказал в ходе первой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает в понедельник Trend.

По его словам, подобная встреча сегодня актуальна с точки зрения улучшения транспортной инфраструктуры стран Азии в направлении Европы.

«Нашей новой целью является обеспечение стабильности в регионе. Уверен, что эта встреча будет способствовать усилению нашего сотрудничества. В нынешних глобальных реалиях проведение этой встречи очень важно», - сказал Байрамов.

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана служит обеспечению безопасности региона - Джейхун Байрамов (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости