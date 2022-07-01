Продление срока председательства в Движении неприсоединения - очередное проявление доверия к Азербайджану – генсек ТюркПА

БАКУ /Trend/ - Благодарю Азербайджан за проведение на высоком уровне Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения. Продление срока председательства Азербайджана в Движении неприсоединения является очередным проявлением доверия к Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр.

По его словам, необходимо приложить совместные усилия для достижения мира и сотрудничества на глобальном уровне, и в этом важную роль играют межпарламентские связи и парламентские организации.

«ТюркПА готова к сотрудничеству с другими международными организациями. Желаю Парламентской сети Движения неприсоединения успехов в дальнейшей деятельности», - сказал Мехмет Сурейя Эр.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)