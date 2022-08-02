Турция желает нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция желает нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.

По его мнению, открытие в кратчайшие сроки коммуникаций на Южном Кавказе принесет выгоду странам региона.

«Нынешняя кризисная ситуация в мире, помимо рисков, создает и новые возможности. Поэтому мы должны расширять наши связи. Турция стремится расширить торговые связи с Азербайджаном и Узбекистаном», - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)