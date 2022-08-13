Мероприятия по боевой подготовке должны проводиться на высоком уровне, поручения должны выполняться оперативно - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - Мероприятия по боевой подготовке должны проводиться на высоком уровне, поручения должны выполняться оперативно.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на служебном видеосовещании 13 августа в Центральном командном пункте с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

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